Таким образом страна изображает нейтралитет.

Будучи нейтральным государством, Австрия не имеет никакого права принимать ту или иную сторону любого конфликта. Вот и сегодня, когда у австрийского министра обороны поинтересовались, не собирается ли ведомство принять участие в обучении украинских танкистов азами управления танками Leopard 2, ответ последовал категорически негативный.

реклама

Напомним, что «Леопарды» станут одними из первых непосредственно западных танков, переданных Украине в качестве восполнения утраченной бронетехники. Всего Германия намеревается передать свыше сотни танков разных поколений, а ранее об аналогичных планах заявили Польша и Великобритания с её танками Challenger 2. В будущем на фронт прибудут и американские M1 Abrams, но, как уточняют представители Пентагона, процесс этот не быстрый и займёт, по меньшей мере, несколько месяцев — с перспективой растягивания вплоть до следующего года.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Учитывая, что Украина унаследовала от СССР второй во всём Союзе арсенал танков и прочей бронетехники, а натовские спонсоры Киева уже «пропылесосили» и передали все имевшиеся на складах бывших стран Варшавского договора машины, сложно сказать, как ситуацию изменит поставка суммарно приблизительно двухсот единиц натовских танков.