Будучи нейтральным государством, Австрия не имеет никакого права принимать ту или иную сторону любого конфликта. Вот и сегодня, когда у австрийского министра обороны поинтересовались, не собирается ли ведомство принять участие в обучении украинских танкистов азами управления танками Leopard 2, ответ последовал категорически негативный.
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Напомним, что «Леопарды» станут одними из первых непосредственно западных танков, переданных Украине в качестве восполнения утраченной бронетехники. Всего Германия намеревается передать свыше сотни танков разных поколений, а ранее об аналогичных планах заявили Польша и Великобритания с её танками Challenger 2. В будущем на фронт прибудут и американские M1 Abrams, но, как уточняют представители Пентагона, процесс этот не быстрый и займёт, по меньшей мере, несколько месяцев — с перспективой растягивания вплоть до следующего года.
Учитывая, что Украина унаследовала от СССР второй во всём Союзе арсенал танков и прочей бронетехники, а натовские спонсоры Киева уже «пропылесосили» и передали все имевшиеся на складах бывших стран Варшавского договора машины, сложно сказать, как ситуацию изменит поставка суммарно приблизительно двухсот единиц натовских танков.