Издание «Ведомости» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (ВШЭ) сообщает, что молодые учёные в возрасте до 39 лет составили 59 % от всех принятых на должности исследователей в России за 2021 год. Всего же общее количество молодых учёных выросло на 14 % в сравнении с 2010-м годом и достигло 194400 человек. Это составляет 44 % от количества всех учёных в России.
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Специалисты ВШЭ в рамках своего исследования опросили 577 университетов и научных организаций, все нужные мероприятия прошли в ноябре 2022 года. Среди опрошенных были как руководители, так и их заместители по научной деятельности. Представители руководства оценивают уровень обеспеченности молодыми кадрами средне — 3,4 балла из 5 возможных. Но оптимистичный настрой и веру в улучшение ситуации в ближайшие три года не теряют.
Есть среди опрошенных ВШЭ руководители научных организаций, которые никакого улучшения вовсе не ожидают. Здесь нужно пояснить один важный момент: несмотря на приток «свежей крови», среди выбывших за 2021 год исследователей половина (20600 человек из 41200) тоже находятся в возрастной группе до 39 лет. Покинувшие науку специалисты потом находят себя в бизнесе (55 %), предприятиях госсектора (23 %) и в сфере высшего образования (21,5 %). И только 0,9 % уходят в некоммерческие организации.
В данной ситуации уместен будет комментарий заместителя директора научно-исследовательского центра по науке Федерального института развития образования Айрата Сатдыкова. Он заявил журналистам «Ведомостей», что закрепить молодых учёных в исследовательской сфере получится в случае обеспечения конкурентной заработной платы, «снятием бумажной волокиты», а также предоставлением возможностей по горизонтальному карьерному росту.
Господин Сатдыков убеждён, что в последние годы средняя зарплата учёных пусть и повышается, но не так быстро, как хотелось бы. Размеры выплат учёным остаются неконкурентоспособными по сравнению с другими отраслями. А ведь для получения даже имеющихся гонораров необходимо наличие подтверждённой высокой квалификации в требуемой сфере.