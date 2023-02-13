Грузоподъёмность 44 тонны и запас хода до 300 км.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Автомобильная компания Volvo Trucks отрапортовала о начале поставок своим клиентам полностью электрических бетономешалок FMX большой грузоподъёмности. В числе первых клиентов оказалась немецкая компания CEMEX, крупный производитель стройматериалов. Полученные грузовики будут использовать на заводе по производству бетона в Шпандау в Берлине.

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В числе клиентов Volvo, которые намерены приобрести именно электрические грузовики, есть Amazon. Она заказала 20 самосвалов Volvo FH Electric грузоподъёмностью 44 тонны и запасом хода до 300 км. Сам производитель стремится к тому, чтобы к 2030 году половина его продаж новых грузовиков приходилась именно на электрические авто.

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В начале февраля также стало известно, что электрогрузовик Volvo проехал 3000 км от Испании в Швейцарию. На сегодняшний день это является рекордной дальностью для электрических грузовиков.