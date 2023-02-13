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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО прокомментировал возможную поставку западных самолётов Украине
Быстро в любом случае не получится.
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Хотя страны коллективного Запада пока всячески отказываются от поставок своих истребителей украинским вооружённым силам, важно понимать, что всё это лишь вопрос времени: как и другие ранее именовавшиеся самими представителями американских и европейских властей «пересекающими красные линии» поставки тяжёлой техники, рано или поздно Украине будут переданы и самолёты. Теперь соответствующую тему решил прокомментировать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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По его словам, 14—15 февраля в рамках встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе будет обсуждаться возможность поставок Украине самолётов. Дополнительно Столтенберг прокомментировал, что поставка самолётов потребует длительного времени.

Журналисты поинтересовались у Столтенберга, не сделает ли поставка натовских самолётов данный военно-политический блок непосредственным участником конфликта. По словам генсека НАТО, это зависит от того, в какой форме передавать самолёты. Если самолёты альянса вместе с натовскими пилотами будут осуществлять создание бесполётной зоны над Украиной, то это будет означать прямое участие альянса в конфликте. Если же просто передавать самолёты, то альянс стороной конфликта не станет.

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Здесь важно помнить, что обучение украинских пилотов управлению западными истребителями займёт огромное количество времени, которого у Украины уже, по сути, нет. Поэтому не исключено, что пилотировать переданные самолёты будут добровольно-принудительно переодетые в украинскую форму наёмники из числа бывших натовских пилотов.

#украина #политика #нато #авиация #боевые действия #военная техника #военная авиация #истребители
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