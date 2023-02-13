Как же там мира хотят...

Как известно, Соединённым Штатам удалось «развести» Германию на поставки танков Leopard 1 и Leopard 2 в пользу ВСУ. Делает Германия это неохотно, но, не имея никакого государственного суверенитета, делать приходится то, что говорят из-за океана, даже если скажут передавать танки на Украину, где они будут опять воевать против России. Включить заднюю передачу в Германии уже не могут, поэтому сегодня стало известно о начале программы обучения украинских танкистов управлению «Леопардами 2».

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Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя немецкого министерства обороны Надине Клюгер. По её словам, «обучение началось сегодня», и проходить оно будет в сжатые сроки. Что собой подразумевают эти «сжатые сроки», и как это скажется на выживаемости танков вместе с их экипажами, предпочли не уточнять, иначе у публики могут возникнуть неудобные вопросы.

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В России к поставкам натовских танков на Украину отнеслись негативно, но неожиданностью это решение явно не стало — недаром по всей линии боевого соприкосновения были возведены укрепления и вырыты противотанковые рвы.