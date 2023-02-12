Господин президент, а Запад целый год в ускоренном темпе чем занимается, вы вообще в курсе?

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Если всего несколько недель/месяцев назад западные и почему-то считающие себя западными страны, такие как Польша, во всеуслышание заявляли, что победа Украины в конфликте неизбежна и случится вот-вот, нужно только передать ещё больше оружия, которое теперь-то уж точно «изменит игру», то теперь риторика становится чуть приближенной к реальности.

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В частности, президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Le Figaro (полный текст интервью опубликован на официальном сайте польского президента), отвечая на вопрос о возможности победы России, заявил, что да, это возможно, если срочно не передать Украине военную помощь. Как заявляет дуда, у Украины есть люди, но нет «современной военной инфраструктуры», так что если «в ближайшие недели мы не отправим на Украину военную технику, Путин может победить».

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По мнению Дуды, победа Путина, которым на Западе традиционно принято олицетворять всю политику России, даже несмотря на то, что её ведёт не только глава государства, вызовет тревогу, поскольку на этом, дескать, аппетиты российского президента могут не закончиться.