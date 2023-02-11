Интересно, в ЕС об этих планах Украины в курсе вообще?

Отношения Украины и ЕС вот уже на протяжении всего времени после «Оранжевой революции» вызывают неловкие аналогии. На что только украинские власти не готовы, лишь бы присоединиться к «европейской семье», которая, по большому счёту, не особо-то хочет видеть у себя столь проблемное пополнение. Не хотела даже во времена, когда украинская экономика из себя ещё что-то представляла, а уж теперь, когда принятие Киева в ЕС будет означать взгромождение на свою и без того исхудалую шею по всем параметрам дотационного региона, соответствующая мысль в головы еврочиновников приходит только в ночных кошмарах.

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Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский, не считаясь с мнением европейцев, продолжает заявлять, что Киев «должен быть» в ЕС. По словам украинского президента, многие пессимисты считают, что членство Украины в ЕС займёт десятки лет. По мнению Зеленского же, Украина может стать членом ЕС через два года. Кроме того, после «победы», считает украинский лидер, страна будет в НАТО.

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Не исключено, что преследуя свои нелепые геополитические цели ЕС всё же решится на формальное принятие Украины в свой состав. Что это будет означать для будущего ЕС, впрочем, вопрос риторический, а уж учитывая недальновидность еврочиновников, которую они в полной мере проявили в прошлом году, ожидать на то, что разум возьмёт верх над эмоциями, не приходится.