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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Сербии спрогнозировал крупнейший мировой кризис со времён Второй мировой войны в течение ближайшего полугода
На самом деле, этот кризис, если что, уже настал — в прошлом году.
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Пока что боевые действия на территории Украины удаётся ограничивать, собственно, территорией, которая остаётся признанной мировым сообществом как территория Украины. Будет чудом, если данный статус удастся продержать вплоть до окончания этих боевых действий, но президент Сербии Александр Вучич, будучи одним из крайне немногих европейских лидеров, сохранивших трезвое видение ситуации, не отличается оптимизмом.

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По мнению Вучича, в ближайшие пять—шесть месяцев произойдёт череда событий, которую можно будет назвать самым большим мировым кризисом со времён Второй мировой войны. Сербский президент считает, что в указанный срок произойдёт серьёзная эскалация конфликта на Украине, начнётся шатание ситуации в Косово, а также вспыхнут другие вооружённые конфликты.

Вучич надеется, что «некоторые люди» (очевидно, имеются в виду западные политики-неоконсерваторы) поймут опасность эскалации и сделают всё возможное, чтобы снизить напряжение.

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Что же до боевых действий на Украине, то, дополнил Вучич, если несколько месяцев назад «не было сомнений» в победе Украины при поддержке коллективного Запада, то теперь уже «всё не так однозначно». Трудно сказать, почему Вучич считает, что сомнений в победе Украины не было, но пусть это желание поддержать общеевропейскую дезинформационную повестку остаётся на его совести.

#политика #сербия
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