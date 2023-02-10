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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине сообщили об огромных потерях в электрогенерации после ракетных ударов ВС РФ
Но продолжают успокаивать всех и себя в частности.
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В течение суток ВС РФ сначала прощупывали систему ПВО Украины с помощью беспилотников «Герань-2», а затем осуществили удар ракетами воздушного и морского базирования по объектам украинской энергетики. Отличительной особенностью сегодняшнего удара было то, что целями в том числе стали непосредственно машинные залы электростанций.

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Накопительный эффект продолжается, и сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, подведя итоги, заявил, что за четыре месяца ракетных обстрелов ударам подверглась каждая вторая энергоподстанция, а повреждения получили почти 20 энергоблоков ТЭС. В общей сложности, уточняет Шмыгаль, Украина утратила «44 % атомной генерации, 75 % мощности ТЭС и 33 % блочных ТЭЦ».

Несмотря на такие циклопические показатели, большая часть жителей Украины, заверяет Шмыгаль, остаются с тепло- и электроснабжением, поскольку энергетики оперативно ликвидируют последствия ударов.

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И здесь необходимо вспомнить то, о чём было сказано в первом абзаце данного материала: удары по машинным залам. Будучи непосредственно объектами генерации электричества, а не его передачи и распределения, как различные подстанции, их восстановление займёт не неделю, не месяц и, возможно, даже не один год — и то, при идеальных условиях. И если подобные удары продолжатся, то перспектива у украинской энергетики будет весьма мрачной.

#украина #энергетика #боевые действия
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