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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине болезненно отреагировали на решение SpaceX об ограничении использования Starlink для военных целей
В очередной раз запустив заезженную пластинку и призвав «выбрать сторону».
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Сегодня стало известно, что компания SpaceX, которая помимо нынешнего ведения американской космической программы также управляет спутниковым интернетом Starlink, ограничила данную систему для украинских военных, запретив им пользоваться каналами связи Starlink для управления беспилотниками. Учитывая, что Starlink, согласно заявлению самого руководителя SpaceX Илона Маска, остаётся единственным из оставшихся способов коммуникации на фронте — остальные были либо уничтожены Россией, либо активно ей подавляются — данное решение компании было ожидаемо болезненно воспринято среди украинских властей.

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В частности, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в своём Twitter призвал президента SpaceX Гвинн Шотвелл выбрать, на чьей стороне находится руководство компании: «на стороне Украины и права на свободу или же на стороне РФ с её «правом» на убийство и захват территорий».

Пользователи Twitter в своих мнениях касательно публикации Подоляка разделились. Одни считают, что SpaceX делает недостаточно, другие же справедливо отмечают, что украинским политикам следует меньше выпендриваться и не кусать руку, которая поддерживает их на плаву в течение 11 месяцев.

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Как сообщается, решение SpaceX связано с тем, что компания обеспечивала доступ ВСУ к Starlink на определённых условиях, которые те нарушили. В частности, использование Starlink в открыто военных целях не допускается. В качестве средства связи между подразделениями же — можно.

#украина #spacex #интернет #starlink #спутниковый интернет
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