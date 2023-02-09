Справедливости ради, не в грубой, а в единственно верной в данной ситуации.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Европейское турне президента Украины Владимира Зеленского с протянутой рукой пока особыми успехами не отличилось: британский премьер-министр максимально уклончиво говорит о поставках истребителей, рота (14 единиц) танков Challenger 2 прибудет только в марте, ну а те, кто не обличены необходимостью строить хорошую мину при плохой игре, потихоньку высказывают, что думают. В частности, британское издание iNews сообщает, что один из членов британского кабмина в весьма грубой форме прокомментировал просьбу украинского президента о передаче истребителей.

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В частности, как заявил один из неназванных iNews членов британского кабмина, «у нас нет ****ных доступных к передаче самолётов!». Таким образом, здравомыслящие члены кабмина намекают, что передача Украине британских самолётов будет означать снятие их с британских аэродромов и, тем самым, приведёт к ослаблению обороноспособности самого Туманного альбиона.

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Вдобавок следует отметить, что подготовка лётчиков для управления западными боевыми самолётами занимает не один год. Недавно проскакивала информация о том, что самый быстрый курс обучения пилота F-16 или Typhoon — 35 месяцев. Есть ли у Украины столько времени даже при учёте фантастического сценария отсутствия активных наступательных действий со стороны России, вопрос отнюдь не праздный.