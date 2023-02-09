Пану Моравецкому бы книжки умные почитать. По реальной истории Польши, например.

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Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Различные европейские политики, которые при создании своих персонажей не вложили нужное количество очков навыков в интеллект, продолжают давать бесплатные, но при этом бесценные подарки России, делая заявления, напрямую укрепляющие позицию российского руководства — по сути, делая всё ровно наоборот относительно озвученных собой же целей по расшатыванию политической обстановки внутри страны.

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Вот и Матеуш Моравецкий, трудящийся в качестве премьер-министра Польши, в беседе с журналистами итальянской газеты Corriere della Sera позволил себе заявление, от которого у мыслящих людей должны дыбом подняться волосы.

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Итак, по словам Моравецкого, смыслом для существования как Польши, так и Европы в целом стало поражение России. Данное заявление требует тщательнейшего рассмотрения в МИД РФ, ну а пану Моравецкому же следует начинать активно прорабатывать мысль о том, что будет, если этот смысл существования Польши не будет реализован. В последние несколько раз для поляков это заканчивалось большими трагедиями и унижениями, от которых там, испытывая хронические фантомные боли, не могут оправиться до сих пор. Впрочем, всё это описано только в умных книжках, которые европейские лидеры более предпочитают не читать. Книжка называется «Мировая история, 5—7 класс».