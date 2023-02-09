СМИ: страны G7 планируют ввести санкции против компаний из Ирана, Китая и КНДР за «помощь» России

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Одержимость стран Запада, и в особенности его клуба по интересам в лице G7 различными санкциями давно вышла за рамки разумного, но несмотря на неожиданный для самих себя эффект бумеранга отказываться от своей агрессивной экономической политики руководства этих стран не собираются. В частности, как передаёт издание Bloomberg, страны G7 готовят санкции против компаний из Китая, Ирана и КНДР за якобы оказываемую ими помощь России. Насколько известно журналистам Bloomberg, страны G7 подозревают такие компании в поставке в Россию «деталей и технологий военного назначения».

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О каких деталях и технологиях идёт речь, не уточняется. Общеизвестен только факт применения Россией якобы иранских беспилотников, перемаркированных как «Герань-2». Северную Корею в Белом доме обвиняют в продаже артиллерийских снарядов ЧВК «Вагнер», ну а Китай же и вовсе не был замечен ни в какой подобной деятельности. При этом важно понимать, что западная разведка всё-таки работает, и не стоит воспринимать вышеизложенные сведения несерьёзно.

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В остальном же перед нами типичные двойные стандарты, когда одним странам можно эшелонами гнать одной стороне конфликта оружие на десятки миллиардов долларов и не нести за это никакой ответственности, а другим помогать, кому они считают нужным, нельзя.