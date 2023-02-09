И ведь лучше, если подумать, и не скажешь.

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Многое было сказано о положении Украины как государства и её вооружённых сил, полностью находящихся на содержании у коллективного Запада. Тем не менее, тема не угасает, и её регулярно поднимают в том числе на заседаниях Совета Безопасности ООН. Так, например, постпред РФ при ООН Василий Небензя сравнил роль Украины с ролью ЧВК при западных странах.

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По словам Небензи, Запад напрямую вовлечён в конфликт на Украине, обеспечивая ВСУ не только вооружениями и разведкой, но и отправляя наёмников и военных, которые управляют оружием, которым сами украинские военные управлять самостоятельно не в состоянии. Постпред России считает, что поток вооружений с Запада не прекратится до тех пор, пока Киев «полностью не обанкротится на поле боя». Всё это Небензя назвал бизнес-схемой, в которой Украина играет роль западной ЧВК, а задачей Запада является сделать так, чтобы она «протянула в таком режиме как можно дольше, не считаясь с потерями».

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Дополнительно Небензя подчеркнул, что Россия сделает так, что с территории Украины больше никогда не должна будет исходить угроза «ни России, ни её союзникам, ни русской культуре, ни русскому языку». Это, а также прекращение существования одиозной идеологии превосходства над кем бы то ни было, как отметил Небензя, должно стать основной для возможных договорённостей.