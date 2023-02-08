То есть, гораздо раньше, чем немецкие и, тем более, американские.

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

Великобритания стала одной из первых западных стран, изъявивших готовность передать Украине свои танки Challenger 2. Довезти их непосредственно до территории страны рассчитывают уже в марте, о чём сегодня британский премьер Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда тот посещал один из британских полигонов, на котором проходят обучение украинские танкисты.

реклама

рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Таким образом, британские Challenger 2 станут первыми непосредственно западными танками, которые примут участие в бою против российских войск. Далее последуют немецкие Leopard 1 и Leopard 2, ну а когда-нибудь в будущем, хоть пока и не уточняется, в насколько отдалённом, и США привезут свои M1 Abrams. Правда, сначала их придётся собрать с нуля, поскольку имеющиеся танки обладают «секретной» бронёй, и попадание её в качестве трофея в руки ВС РФ чревато для военных тайн США проблемами.