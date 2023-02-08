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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британский премьер Сунак заявил, что танки Challenger 2 прибудут на Украину уже в марте
То есть, гораздо раньше, чем немецкие и, тем более, американские.
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Великобритания стала одной из первых западных стран, изъявивших готовность передать Украине свои танки Challenger 2. Довезти их непосредственно до территории страны рассчитывают уже в марте, о чём сегодня британский премьер Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда тот посещал один из британских полигонов, на котором проходят обучение украинские танкисты.

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Таким образом, британские Challenger 2 станут первыми непосредственно западными танками, которые примут участие в бою против российских войск. Далее последуют немецкие Leopard 1 и Leopard 2, ну а когда-нибудь в будущем, хоть пока и не уточняется, в насколько отдалённом, и США привезут свои M1 Abrams. Правда, сначала их придётся собрать с нуля, поскольку имеющиеся танки обладают «секретной» бронёй, и попадание её в качестве трофея в руки ВС РФ чревато для военных тайн США проблемами.

#украина #политика #великобритания #военная техника #танки #боевые действия #англия
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