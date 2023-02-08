Последнее время зарубежные визиты господина Зеленского всё больше напоминают уличных музыкантов, по очереди заходящих в вагоны поезда и играющих музыку с известной целью. Только в данном случае речь идёт о системах вооружений, которые вот-вот обязательно позволят Украине переломить ход боевых действий, невзирая на элементарную военную арифметику. Как сообщает агентство Reuters, сегодня британская сторона по итогам встречи с президентом Украины примет решение о поставках дальнобойного вооружения и подготовке пилотов истребителей.
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Дополнительно на территории Великобритании будут готовиться и морские пехотинцы. Сколько времени займёт подготовка бойцов, не сообщается, но очевидно, что коллективный Запад делает ставку на максимальное затягивание конфликта.
Что подразумевается под «дальнобойным оружием», пока неизвестно, но можно предположить, что речь идёт о более совершенных ракетных системах. В канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака всеми этими заявлениями безмерно гордятся. Что, впрочем, не должно ни у кого вызывать удивления.