Не зря же в Лондон прибыл украинский президент.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Последнее время зарубежные визиты господина Зеленского всё больше напоминают уличных музыкантов, по очереди заходящих в вагоны поезда и играющих музыку с известной целью. Только в данном случае речь идёт о системах вооружений, которые вот-вот обязательно позволят Украине переломить ход боевых действий, невзирая на элементарную военную арифметику. Как сообщает агентство Reuters, сегодня британская сторона по итогам встречи с президентом Украины примет решение о поставках дальнобойного вооружения и подготовке пилотов истребителей.

реклама

Дополнительно на территории Великобритании будут готовиться и морские пехотинцы. Сколько времени займёт подготовка бойцов, не сообщается, но очевидно, что коллективный Запад делает ставку на максимальное затягивание конфликта.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Что подразумевается под «дальнобойным оружием», пока неизвестно, но можно предположить, что речь идёт о более совершенных ракетных системах. В канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака всеми этими заявлениями безмерно гордятся. Что, впрочем, не должно ни у кого вызывать удивления.