Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британия собирается передать Украине дальнобойное оружие и подготовить пилотов истребителей
Не зря же в Лондон прибыл украинский президент.
рекомендации
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
-19% на 13900KF - цены рухнули
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

Последнее время зарубежные визиты господина Зеленского всё больше напоминают уличных музыкантов, по очереди заходящих в вагоны поезда и играющих музыку с известной целью. Только в данном случае речь идёт о системах вооружений, которые вот-вот обязательно позволят Украине переломить ход боевых действий, невзирая на элементарную военную арифметику. Как сообщает агентство Reuters, сегодня британская сторона по итогам встречи с президентом Украины примет решение о поставках дальнобойного вооружения и подготовке пилотов истребителей.

реклама

Дополнительно на территории Великобритании будут готовиться и морские пехотинцы. Сколько времени займёт подготовка бойцов, не сообщается, но очевидно, что коллективный Запад делает ставку на максимальное затягивание конфликта.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Что подразумевается под «дальнобойным оружием», пока неизвестно, но можно предположить, что речь идёт о более совершенных ракетных системах. В канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака всеми этими заявлениями безмерно гордятся. Что, впрочем, не должно ни у кого вызывать удивления.

#украина #политика #великобритания #боевые действия #англия
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

СМИ: Германия одобрила поставку Киеву 178 танков Leopard 1, но большая их часть прибудет только в 2024 году
ВС РФ оставили Украину без цехов по производству беспилотников в Харькове
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Турция может отказаться от покупки F-16 у США и купить их у Европы, Китая или России
30
Windows 11 и DISM-Scripts - весомый повод перехода с Windows 10 на новую ОС
31
Leopard 2 увязнут в грязи, а Abrams отправятся на Тайвань - какие проблемы ждут танки в Украине
12
12 лучших процессоров для мощных игровых ПК в феврале 2023 года
18
Краткий обзор на релизную версию Hogwarts Legacy - игровая индустрия опять нас подвела
16
Потенциал С-400 для кораблей ВМФ РФ: Фрегаты проекта 22350 оснастят дальнобойными зенитными ракетами
38
DLSS 2.5 против FSR 2.1 - преимущество до сих пор за Nvidia. Разбираемся на примере Forspoken
73
6 удивительных фактов о ChatGPT, о которых вам никто не расскажет
12
Артиллерия России будет использовать передовые снаряды «Краснополь» для уничтожения западных танков
7
Топ 7 самых популярных игр для Steam Deck по статистике Valve
1

Сейчас обсуждают

Spambomber_35
14:50
ВС РФ отработали с артиллерии и танков позиции противника под с. Синьковка. Враг бежал, и оставил множество трофеев в том числе танки и БМП, обнаруженные при зачистке позиций ВСУ военнослужащими РФ. С...
Новый Министр обороны Украины перенесёт боевые действия на территорию России - российский военкор
Дмитрий
14:49
Они уже всё что плохо лежало отправили на Украину теперь упёрлись рогами в два варианта либо дальше бухать миллиарды. еще более огромные суммы в которые входит переделка абрамсов обслуживание и...
Джо Байден обвинил в рекордной инфляции в США Россию и СВО
[ AtoM ]
14:49
дизайн говно. кому это может нравиться?
Huyndai Ioniq 6: корейцы возвращаются к интересному дизайну
Михаил Кузьмин
14:49
Не зря тебе такая фамилия досталась
Майнеры зарабатывают 3 доллара с одной видеокарты RTX 3080 Ti
Дмитрий
14:46
Серъездно? покрасили в белый чёрное и продают. а что так можно было?
MSI представила белоснежные GeForce RTX 4080 и 4070 Ti Gaming Trio White
Winssy
14:45
"Фига у вас зелень шрифты шакалит" Шакалит только твое воображение.
DLSS 2.5 против FSR 2.1 - преимущество до сих пор за Nvidia. Разбираемся на примере Forspoken
хахахер
14:43
южный поток хотят англосаксы щас сломать,чтоб европу и турцию без штанов оставить.Англосаксы надумали выйти из нато и пойти на китай блоком аукус из америки,британии и австралии
США разместили эсминец с ракетами Tomahawk на расстоянии удара по Крыму и Донбассу
Nutty8701
14:43
Новый Министр обороны Украины перенесёт боевые действия на территорию России - российский военкор
MrPegge
14:42
Купят в Китае, прилепят стикер сделаноунас, продадут МО с 500% наценкой.
Джо Байден обвинил в рекордной инфляции в США Россию и СВО
No_Zelot
14:39
Сам проверял? Хотя что мне-то говорить, на R9 fury x сижу....
Nvidia RTX 4090 стала первой картой серии RTX 40, попавшей в статистику Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем