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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
СМИ: количество вакансий по геймдеву в России сократилось на 54 %, но популярность онлайн-курсов растёт
Такие онлайн-школы продают не столько знания, сколько мечту о светлом будущем.
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Издание «Ведомости» сообщает, что в конце 2022 года количество вакансий для разработчиков игр в России сократилось на 54 %. Помимо этого, спрос на специалистов падает, но популярность курсов по геймдеву продолжает расти.

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Информация в статье «Ведомостей» подкреплена данными аналитиков сайта HeadHunter. Причём, падение на 54 % — это по сравнению с аналогичным периодом по 2021 году. Аналитики HeadHunter утверждают, что количество игровых вакансий сокращалось от квартала к кварталу. Ещё в первом квартале 2022-го был рост на 63 %, а уже во втором — падение на 5 %. В третьем квартале предложений на рынке труда в данной сфере стало меньше на 33 %.

Собственно, в сокращении вакансий для разработчиков игр в России очень легко объясняется уходом студий с местного рынка, релокацией специалистов и другими объективными вещами. Некоторые маленькие компании закрылись в России, чтобы потом перезапуститься на Кипре или в Грузии под другим названием. В других случаях активный наём специалистов и вовсе прекратился.

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Удивительно, но на фоне сокращения вакансий растёт предлагаемая зарплата разработчиков и популярность онлайн-курсов по геймдеву. Один из источников «Ведомостей» высказал довольно очевидное мнение о том, что онлайн-школы сейчас продают не знания, а «мечту о прекрасном будущем, где выпускник трудоустроится в большую компанию на большую зарплату». Именно поэтому в таких заведениях продолжают говорить, что с рынком всё хорошо, а диплом вузов не так актуален и важен. Последние известия, к сожалению, говорят об обратном — кстати, по обоим пунктам.

#игры #отечественное по
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так этот генералисимус первым бросился на спасение бамбасов народа в 2014. боинг завалил и прочие геройства. что с ним не так то. уже не спаситель угнетенных или что
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Spambomber_34
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Это почти ни на что не влияет, особенно если достаточно вентиляторов на выдув. Да и не так это работает, скорее это видеокарта греет проц.
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