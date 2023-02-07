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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Первый шаг к признанию реалий»: Медведев прокомментировал разговоры о разделе Украины по корейскому сценарию
Тут главный и единственный имеющий значение вопрос — устраивает ли такой сценарий Россию?
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Ещё несколько месяцев назад, особенно на фоне занятия значительных ранее удерживаемых ВС РФ территорий, на Украине вовсю рассуждали о победах, возвращении земель и даже трибуналах в отношении российских руководителей. Так уж сложилось, что украинскому обывателю не рассказывали, какой безмерной ценой ВСУ добились «возвращения» территорий, с которых российские войска впоследствии просто спокойно ушли. В результате сегодня ВС РФ оказывает давление по всей линии фронта, что резко меняет риторику у тех, кто ранее кричал исключительно о победах.

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В частности, экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович задал в недавнем подкасте вопрос на тему возможной победы Украины, дескать, что будет, если ситуация разовьётся не таким образом, как себе это видят 80—95% жителей страны. В качестве примера Арестович допустил возможность раздела Украины по корейскому сценарию, в результате чего гипотетическая Западная Украина уйдёт под покровительство коллективного Запада и, получив колоссальные финансовые вливания, повторит экономическое чудо Южной Кореи.

Теперь данные разговоры решил прокомментировать зампред Совбеда России и по совместительству первый зампред Военно-промышленной Комиссии РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, разговоры про условный корейский сценарий — это «просто хотелки» и не более чем тезис для внутреннего использования. Как справедливо отметил Медведев, в «корейском сценарии» были образованы два самостоятельных государства, тогда как Донбасс и другие территории уже вошли в состав России.

По мнению Медведева, во всей вышеизложенной истории примечательно другое: смена риторики в Киеве, намекающая на невозможность «никакой перемоги», это» первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий».

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При этом необходимо понимать, что вышеизложенные тезисы о корейском сценарии для Украины высказывает человек, который уже не является официальным украинским лицом. Что до официальных лиц, то среди них продолжает главенствовать идея бескомпромиссности, «отвоёвывания всех земель» и прочая фантастика. Сколько времени пройдёт, прежде чем и там осознают реальность, большой и очень трагический по своим неминуемым последствиям вопрос.

#россия #украина #политика
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