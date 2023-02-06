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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российский рынок музыкального стриминга за прошлый год сократился на 30—50 %
Оно и понятно, ведь западные сервисы сказали, что российские деньги им не нужны.
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В 2021 году российский рынок музыкального стриминга, который формировали такие сервисы, как, в частности, «Яндекс.Музыка», Spotify, Apple Music и YouTube Music, оценивался примерно в 9,5 миллиардов рублей. По итогам 2022 года, по известным причинам, объём этого рынка обвалился, и сокращение, как передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ портала InterMedia, составило от 30 % до 50 % — до 5—7 миллиардов рублей.

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Примечателен не столько объём, сколько факт того, что это в принципе первый зафиксированный случай сокращения рынка музыкального стриминга в России — в предыдущие он годы постоянно рос, причём семимильными шагами. Согласно комментарию главреда InterMedia Евгения Сафронова, основные причины сокращения в прошлом году банальны: это и уход основных зарубежных сервисов, и выезд активных пользователей подобных сервисов за границу, и иная модель работы отечественных аналогичных сервисов, не выделяющих доход непосредственно от стриминга.

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Дополнительно на снижение спроса влияет и уход зарубежных исполнителей — вернее, компаний, владеющих правами на распространение их творчества. В результате чего каталоги отечественных конкурирующих сервисов обеднели и утратили привлекательность.

#музыка
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