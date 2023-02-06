Несмотря на откровенно критическую ситуацию на фронте для ВСУ, представители политического руководства Украины, пребывая в продолжительном состоянии отрыва от реальности, всячески противятся заключению перемирия, включая даже временное. В Киеве прекрасно понимают, что перемирие придётся заключать на условиях России, которые для него неприемлемы. Таким образом, вопрос будет продолжать решаться силовым способом, и данное обстоятельство не вызывает у Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша оптимизма.
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По словам Гуттериша, «перспективы мира продолжают уменьшаться, а шансы на дальнейшую эскалацию — расти». Кроме того, генсек ООН выразил опасение, что в перспективе нынешний конфликт, который локализован территорией Украины, может разрастись и перерасти в масштабную войну.
В опасениях Гуттериша недостаёт одного: его собственного желания разбиться в лепёшку, но сделать всё возможное, чтобы воцарился мир. Как уже не раз отмечали в Кремле, если бы Запад хотел, то боевые действия на Украине закончились бы за один день — достаточно лишь выполнить озвученные Россией условия. В конце концов, Россия не просит ничего сверхъестественного или невыполнимого, а цели спецоперации были озвучены в день её начала. Если их всё-таки соберутся действительно решить дипломатическим путём, то все будут этому только рады; пока что же западная риторика не смягчается, а это значит, что военная операция будет продолжаться до достижения поставленных перед ней задач.