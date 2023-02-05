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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-советник офиса Зеленского предрёк «неприятности» для ВСУ в ближайшие месяцы
Похоже, грядёт то, о чём говорят последнее время.
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Алексей Арестович, ушедший в прошлом месяце с поста внештатного советника офиса президента Украины, после сложения с себя полномочий почувствовал свободу и начал делать заявления, за которые его можно заподозрить в «пророссийской пропаганде». В частности, в своём свежем подкасте Арестович заявил о надвигающейся «кровавой драке» в ближайшие два месяца.

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По словам Арестовича, неприятностей ВСУ «видимо, не избежать», поскольку со стороны России собирается слишком большая группировка, превосходящая украинскую как по численности, так и по вооружениям. Как отметил экс-советник офиса Зеленского, эта «кровавая драка» будет похожа на ту, что происходила в мае—июне прошлого года, когда украинские войска были отброшены далеко на ранее подготовленные и укреплённые позиции.

К слову, последние несколько месяцев эти укреплённые позиции активно и успешно взламывают. Сейчас идёт активная зачистка оборонительной линии Северск-Соледар-Бахмут/Артёмовск, далее, по всей видимости, ВС РФ вместе с ЧВК «Вагнер» приступят к осаде линии Славянск-Краматорск, попутно продвигаясь с юга ДНР в направлении города Угледар.

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Воспринимать слова Арестовича всерьёз или нет — это вопрос спорный, однако смена риторики налицо, а это уже само по себе о многом говорит. Важно также помнить, что последнее время как с украинских, так и с западных «утюгов» доносятся опасения на тему повторного масштабного наступления ВС РФ, причём авторы таких статей путаются в показаниях касательно возможных направлений этих наступлений. Что может свидетельствовать о том, что западная разведка, на которую опираются СМИ, в этом плане работает из рук вон плохо, ну или МО РФ успешно скрывает свои планы — тут уж смотря с какой стороны смотреть.

#россия #украина #боевые действия
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