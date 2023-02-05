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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Спикер Госдумы заявил о необходимости расследования преступлений США против человечества
И заниматься этим якобы должна ООН. Которая полностью «под» Штатами.
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Многое за десятилетия противостояния России/СССР и США было сказано относительно военных преступлений обоих государств, но вряд ли кто-то может поспорить с тем, что последние тридцать лет американцы, чувствуя полную безнаказанность в однополярном мире с собой во главе, полностью распоясались. Вспомнить о вопиющем случае обмана, с помощью которого США осуществили вторжение в Ирак в 2003 году, решил председатель Госдумы Вячеслав Володин в день 20-летия со дня, когда госсекретарь США Колин Пауэлл тряс пробиркой с белым порошком на заседании Совета Безопасности ООН.

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Как отметил Володин, впоследствии американцы подтвердили, что пробирка была муляжом, а по итогу вторжения в Ирак никакого оружия массового поражения на его территории найдено не было, однако никакой ответственности за сотни тысяч загубленных жизней и уничтоженное государство США так и не понесли.

В связи с этим, считает Володин, ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества, а политики, решения которых привели к так или иначе поломанным судьбам миллионов людей, должны быть наказаны.

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Естественно, Володин рассуждает в рамках некоего идеального мира, в котором Организация Объединённых Наций независима и не является очередным инструментом ведения американской международной политики. Ведь всем понятно, что до тех пор, пока США сохраняют власть над западным миром, три государства-представителя которого обладают правом вето в Совбезе ООН, ни о каком расследовании, не говоря уже о беспристрастном, и речи быть не может.

#сша #россия #политика #оон
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