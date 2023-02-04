Транспортный самолёт-рекордсмен Ан-225 «Мрия», создававшийся как авиатранспортная система для многоразового космического корабля «Буран», в своём единственном построенном экземпляре достался Украине в наследство от СССР/России вместе с авиационным заводом имени Антонова. На протяжении тридцати лет данный самолёт являлся демонстрацией былых заслуг, а в феврале 2022 года был уничтожен в ходе операции по штурму аэропорта «Антонов» (Гостомель).
реклама
Больше таких самолётов в реальной жизни не будет по причине отсутствия в них смысла, поэтому в ГП «Антонов» решили увековечить память венца советской авиаконструкторской мысли и заключили лицензионный договор с Microsoft на использование Ан-225 «Мрия» в авиасимуляторе Microsoft Flight Simulator. По плану, самолёт добавят в игру к годовщине его уничтожения 25 февраля.
По замыслу, Ан-225 добавят в игру в максимально реалистичном виде как внешне, так и в плане управления. Доступ к самолёту в Microsoft Flight Simulator оценили в $20, а вырученные с его продаж средства направят ГП «Антонов» в качестве помощи в восстановлении самолёта-рекордсмена. Понимают ли в Microsoft, что для производства такого масштаба и сложности недостаточно одних только денег, сказать трудно.