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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дефицит инженерно-технических кадров в российском авиапроме оценили в 14 000 человек
И за короткое время его не нивелировать.
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После всего, что произошло в прошлом году, у России нет иного выхода, как вспоминать прошлое и восстанавливать авиастроение хотя бы до масштабов советского. Хотя план есть и он даже активно воплощается в жизнь, но его реализации может помешать одно «маленькое» и неприятное обстоятельство: острый дефицит инженерно-технических кадров в отечественной авиационной отрасли.

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По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, которые он произнёс на совещании по подготовке кадров для авиапрома, в настоящее время дефицит специалистов в отрасли составляет более 14 000 человек, среди которых в том числе конструкторы и технологи. Патрушев посетовал на то, что в стране не прекращается отток молодых людей из регионов с авиационными вузами и базовыми авиастроительными предприятиями.

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Как эту тенденцию собираются переламывать, неизвестно. На протяжении тридцати лет российскую молодёжь убеждали в том, что необходимо заниматься экономикой, финансами, IT, управлением и прочими «беловоротничковыми» профессиями. Теперь же необходимо убеждать людей в том, что заниматься созидательным трудом, в том числе создавать самолёты — это куда более престижное занятие, чем перекладывание бумажек в офисе.

#россия #авиация #промышленность #авиационная промышленность
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