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На территории бывшего завода компании Ford, расположенного в городе Всеволжск Ленинградской области, должно заработать собственное деревообрабатывающее предприятие. Соответствующую информацию обнародовало информационное агентство ТАСС со ссылкой на областной комитет экономического развития и инновационной деятельности. Напомним, часть площадки принадлежит южнокорейскому производителю автокомпонентов.

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Здесь нужно немного предыстории. В конце 2021 года — когда компания Ford перестала собирать и продавать в России собственные автомобили — автозавод во Всеволжске передали южнокорейской компании Sungwoo Hitech, которая занимается производством запчастей и расходных материалов для транспортных средств. Но запуск производства был отложен из-за внутренних проблем.

Что до деревообрабатывающего предприятия, то в прошлом году договор на аренду части территории завода заключила деревообрабатывающая компания. Прямо сейчас специалисты заняты насройкой оборудования, которое позволит выпускать собственную продукцию.

Напомним, в конце январе стало известно, что автозавод одной из иностранных компаний в Санкт-Петербурге хотят превратить в образовательный кластер. Но тогда не было уточнено, о какой площадке идёт речь.