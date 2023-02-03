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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
На бывшем заводе Ford в Ленинградской области откроют деревообрабатывающее производство
Ну, такое.
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На территории бывшего завода компании Ford, расположенного в городе Всеволжск Ленинградской области, должно заработать собственное деревообрабатывающее предприятие. Соответствующую информацию обнародовало информационное агентство ТАСС со ссылкой на областной комитет экономического развития и инновационной деятельности. Напомним, часть площадки принадлежит южнокорейскому производителю автокомпонентов.

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Здесь нужно немного предыстории. В конце 2021 года — когда компания Ford перестала собирать и продавать в России собственные автомобили — автозавод во Всеволжске передали южнокорейской компании Sungwoo Hitech, которая занимается производством запчастей и расходных материалов для транспортных средств. Но запуск производства был отложен из-за внутренних проблем.

Что до деревообрабатывающего предприятия, то в прошлом году договор на аренду части территории завода заключила деревообрабатывающая компания. Прямо сейчас специалисты заняты насройкой оборудования, которое позволит выпускать собственную продукцию.

Напомним, в конце январе стало известно, что автозавод одной из иностранных компаний в Санкт-Петербурге хотят превратить в образовательный кластер. Но тогда не было уточнено, о какой площадке идёт речь.

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#ford
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