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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» отгрузил в войска первую в этом году новую партию боевых машин пехоты БМП-3
Такие уж настали времена: военной техники надо много, современной и качественной.
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Последний год в отечественном информационном поле проходит под тему боевых действий. Такие уж настали времена, и относиться к этому надо как минимум с пониманием. Вот и госкорпорация «Ростех», понимая, насколько вовлечёнными граждане России оказались в вооружённый конфликт на территории Украины, выстраивает свою новостную повестку соответствующим способом. Сегодня, например, «Ростех» сообщил об отгрузке Минобороны России первой в наступившем году партии боевых машин пехоты БМП-3.

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Непосредственно за производство данной техники отвечает Курганмашзавод, а современные версии БМП-3 оснащены продвинутыми прицелами и дополнительными комплексами защиты. Производство боевых машин пехоты будет наращиваться: технику будут как создавать с нуля, так и проводить капитальный ремонт и модернизацию уже существующих машин.

Как уточняет «Ростех», Курганмашзавод с прошлого года работает в специальном режиме, когда ряд производственных подразделений завода трудятся круглосуточно, а сам завод расширяет производство и ведёт набор новых сотрудников.

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Ещё в прошлом году в Минобороны сообщали о том, что производство вооружений в России было увеличено в разы, десятки и сотни раз в зависимости от номенклатуры. В этом году тренд на расширение производства продолжится.

#военная техника #ростех #промышленность #бмп-3
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