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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава ЦРУ назвал «критическими» ближайшие полгода боевых действий на Украине
Для кого критическими, впрочем, предпочитают не уточнять.
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На сегодняшний день инициатива на фронтах специальной военной операции вновь находится в руках России, а сама линия соприкосновения медленно, но верно отодвигается на запад. Видят это и в органах разведки западных стран; в частности, глава ЦРУ Уильям Бернс назвал «критическими» следующие полгода боевых действий на Украине. Для кого они будут критическими и к чему это приведёт, Бернс уточнять не стал, оставив решение данного несложного ребуса на совести журналистов.

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Бернс также добавил, что в США не видят настроенности России на серьёзные переговоры. Здесь Бернс также не отмечает главного: нелепых условий, которые американская сторона ставит перед российской стороной для начала переговоров. Если базовое знание дипломатии нас и должно чему-то научить, то это тому, что любые переговоры, не говоря уже про такие важные, как переговоры о мире и сохранении государственности страны, должны быть безусловными. США же устами украинских властей считают, что для начала переговоров Россия должна вывести свои войска с территории, которую США продолжают расценивать как украинскую.

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Сейчас западные покровители Украины спешно собирают всё возможное оружие и военную технику для отправки на фронт. Уже подтверждены поставки американских и европейских танков, БМП, артиллерийских систем, боеприпасов, ведутся разговоры о поставках истребителей и ракет большей дальности. Всё это действительно свидетельствует о сложившейся критической ситуации на фронте для украинских войск, которые на момент начала спецоперации имели в своих арсеналах сотни и тысячи единиц различной военной техники.

#сша #россия #украина #политика #боевые действия
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