Для кого критическими, впрочем, предпочитают не уточнять.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

На сегодняшний день инициатива на фронтах специальной военной операции вновь находится в руках России, а сама линия соприкосновения медленно, но верно отодвигается на запад. Видят это и в органах разведки западных стран; в частности, глава ЦРУ Уильям Бернс назвал «критическими» следующие полгода боевых действий на Украине. Для кого они будут критическими и к чему это приведёт, Бернс уточнять не стал, оставив решение данного несложного ребуса на совести журналистов.

реклама

Бернс также добавил, что в США не видят настроенности России на серьёзные переговоры. Здесь Бернс также не отмечает главного: нелепых условий, которые американская сторона ставит перед российской стороной для начала переговоров. Если базовое знание дипломатии нас и должно чему-то научить, то это тому, что любые переговоры, не говоря уже про такие важные, как переговоры о мире и сохранении государственности страны, должны быть безусловными. США же устами украинских властей считают, что для начала переговоров Россия должна вывести свои войска с территории, которую США продолжают расценивать как украинскую.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Сейчас западные покровители Украины спешно собирают всё возможное оружие и военную технику для отправки на фронт. Уже подтверждены поставки американских и европейских танков, БМП, артиллерийских систем, боеприпасов, ведутся разговоры о поставках истребителей и ракет большей дальности. Всё это действительно свидетельствует о сложившейся критической ситуации на фронте для украинских войск, которые на момент начала спецоперации имели в своих арсеналах сотни и тысячи единиц различной военной техники.