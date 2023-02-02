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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЕС планирует ввести десятый пакет антироссийских санкций к годовщине начала СВО
А ещё говорят, что это Кремль одержим датами и прочей магией чисел.
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Казалось бы, на сегодняшний день все, кто имеет глаза, должны видеть, что беспрецедентный по своему масштабу, агрессии и незаконности санкционный удар коллективного Запада по России не принёс первому желаемого результата. Российская экономика не только выдержала этот удар, но и практически (учитывая, естественно, масштаб) не пострадала, о чём свидетельствует даже отчёт такого ангажированного финансового института, как Международный Валютный Фонд, подтвердивший лишь незначительное сокращение российского ВВП в то время, как аналитики пророчили падение российской экономики на 15—20 % как минимум.

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Тем не менее, у политиков, чьи коробки передач не имеют положения селектора «R», всё по-прежнему: нужно продолжать вводить санкции, насколько бессмысленными они ни были. В частности, о том, что десятый по счёту пакет санкций Евросоюза против России будет введён уже в ближайшие недели, сообщило издание Agence France-Press со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, находящуюся сейчас с официальным визитом в Киеве.

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По словам госпожи фон дер Ляйен, вести десятый пакет в действие ЕС планирует к годовщине начала специальной военной операции, или 24 февраля. Фон дер Ляйен продолжает верить, что введённые санкции разрушают российскую экономику; при этом напрочь игнорируя то, чем эти санкции обернулись для экономик европейских.

#россия #санкции #политика #евросоюз
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