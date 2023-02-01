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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО считает, что поставки оружия Украине способствуют созданию условий для мирного урегулирования конфликта
Интересно, человек вообще в этой реальности находится или в параллельной?
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Заявления руководства западных стран, а также администраторов блока НАТО на протяжении многих месяцев напоминают пересказ произведения «1984». В частности, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, которому, по всей видимости, очень понравилось выражение «Война — это мир», сегодня в ходе своего визита в Японию заявил, что передача Украине вооружений может создать условия для будущего мирного урегулирования конфликта.

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По мнению Столтенберга, Украине, чтобы она сохранилась как «суверенное и независимое государство», необходимо оказывать военную помощь, результатом которой станут переговоры по мирному решению конфликта.

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Как мы видим, НАТО в упор не хочет слышать позицию России, которая постоянно заявляет о готовности к мирному решению сложившегося кризиса. Естественно, на условиях, которые Россия считает для себя приемлемыми — без неадекватности в духе «Россия должна уйти и всё тут». Чем дальше коллективный Запад подначивает Украину к сопротивлению, тем, к сожалению, всё менее и менее выгодными будут становиться условия мира для самой Украины. Договариваться надо было в марте, когда выдвигаемые Россией условия были ещё вполне реализуемыми, но, как мы теперь знаем, всерьёз договариваться украинская сторона и не собиралась, о чём недавно с бахвальством сообщили представители киевских властей.

#россия #украина #политика #нато
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