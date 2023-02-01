После того как российская армия вышла с территорий Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей, вооружённые силы Украины, заручившись поддержкой Запада, почувствовали полную безнаказанность и начали осуществлять обстрелы приграничных областей России — Курской, Белгородской и Брянской, и это не говоря уже о том, что новые регионы страны являются территориями, на которых непосредственно проходят боевые действия.
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Ситуация вопиющая, и продолжается она уже много месяцев, а сегодня президент страны заявил, что «ликвидация самой возможности» обстрелов приграничных территорий со стороны украинских вооружённых сил является приоритетной задачей Минобороны.
Является ли это намёком на то, что грядёт масштабное наступление российских войск, о неизбежной угрозе которого трубят не только на Украине, но и в западных политических и военных кругах, покажет только время. Военные эксперты полагают, что если такое наступление действительно планируется, то из-за погодных и климатических условий начнётся оно не раньше, чем в середине весны.