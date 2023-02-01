Намёк или так?..

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

После того как российская армия вышла с территорий Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей, вооружённые силы Украины, заручившись поддержкой Запада, почувствовали полную безнаказанность и начали осуществлять обстрелы приграничных областей России — Курской, Белгородской и Брянской, и это не говоря уже о том, что новые регионы страны являются территориями, на которых непосредственно проходят боевые действия.

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Ситуация вопиющая, и продолжается она уже много месяцев, а сегодня президент страны заявил, что «ликвидация самой возможности» обстрелов приграничных территорий со стороны украинских вооружённых сил является приоритетной задачей Минобороны.

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Является ли это намёком на то, что грядёт масштабное наступление российских войск, о неизбежной угрозе которого трубят не только на Украине, но и в западных политических и военных кругах, покажет только время. Военные эксперты полагают, что если такое наступление действительно планируется, то из-за погодных и климатических условий начнётся оно не раньше, чем в середине весны.