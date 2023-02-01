Поступающие с Украины новости зачастую вызывают уже даже не удивление, а ощущение сюрреализма. В частности, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что ВСУ следует активнее применять ударные беспилотники даже взамен танков.
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По его словам, сейчас США готовы передать Украине 31 танк M1 Abrams, суммарная стоимость которых составляет порядка 400 миллионов долларов. За те же самые деньги, считает Геращенко, можно произвести 400 тысяч дронов-камикадзе, каждый из которых может нести около килограмма взрывчатки и наносить удары по окопам, окнам, бронетехнике и укрепрайонам; причём, с куда большей эффективностью, чем массивные танки.
Трудно сказать, на каком основании господин Геращенко решил, что каждый такой дрон, особенно западного образца, стоит всего тысячу долларов. Ещё труднее сказать, в какой промежуток времени, в его представлении, эти сотни тысяч дронов-камикадзе должны быть произведены и переданы ВСУ. Как бы то ни было, логика уже давно не является «коньком» рассуждений представителей киевских властей, и относиться к этим рассуждениям следует соответственно.