Сегодня с подачи британских СМИ, если к ним вообще можно применять данную аббревиатуру, появились сведения о том, что британское правительство намеревается передать находящиеся сейчас в британской юрисдикции вырученные Романом Абрамовичем с продажи футбольного клуба «Челси» средства в благотворительный фонд помощи Украине. По сути, речь идёт о незаконной конфискации чужого имущества, однако некоторые отечественные СМИ описали всё так, будто это сам Абрамович принял решение распорядиться своими средствами таким образом.
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В результате пресс-офису бизнесмена пришлось прояснить ситуацию. Как уточнили сотрудники Абрамовича, у него нет доступа к средствам, полученным от продажи футбольного клуба «Челси»: деньги так и не были переведены на счёт бизнесмена и находятся в распоряжении британских властей, которые и посчитали допустимым распорядиться деньгами Абрамовича, передав их на Украину в качестве «благотворительности».
Как отметили в пресс-службе Абрамовича, бизнесмен хотел бы, чтобы вырученные им с продажи «Челси» пошли на благотворительные цели для обеих сторон конфликта, но самостоятельно распоряжаться он ими не может. Проще говоря, деньги находятся в чужой юрисдикции, а сам Абрамович вообще под британскими санкциями.