Потому что доступа к вырученным от продажи клуба средствам Абрамович не имеет.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Сегодня с подачи британских СМИ, если к ним вообще можно применять данную аббревиатуру, появились сведения о том, что британское правительство намеревается передать находящиеся сейчас в британской юрисдикции вырученные Романом Абрамовичем с продажи футбольного клуба «Челси» средства в благотворительный фонд помощи Украине. По сути, речь идёт о незаконной конфискации чужого имущества, однако некоторые отечественные СМИ описали всё так, будто это сам Абрамович принял решение распорядиться своими средствами таким образом.

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В результате пресс-офису бизнесмена пришлось прояснить ситуацию. Как уточнили сотрудники Абрамовича, у него нет доступа к средствам, полученным от продажи футбольного клуба «Челси»: деньги так и не были переведены на счёт бизнесмена и находятся в распоряжении британских властей, которые и посчитали допустимым распорядиться деньгами Абрамовича, передав их на Украину в качестве «благотворительности».

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