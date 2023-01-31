Сегодня днём российские любители пикантного контента сообщили, что у них перестал открываться сайт OnlyFans, где пользователи выкладывают видеоролики в том числе всем понятного характера. Оказалось, что данный ресурс очень популярен, а новости о проблемах с доступом разлетелись по Рунету со скоростью лесного пожара.
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Никаких комментариев от Роскомнадзора на этот счёт не публиковалось, поэтому было выдвинуто предположение о том, что ошибка возникла на стороне самого сайта, который либо случайно, либо намеренно перестал работать в России, особенно на фоне того, что ещё в прошлом году OnlyFans перестал обслуживать российские учётные записи.
Прошло всего несколько часов, и ресурс восстановил свою работоспособность, о чём свидетельствует как прямая проверка, так и сводка доступности. Согласно комментарию администрации ресурса, возникла техническая ошибка, приведшая к проблемам с доступом из некоторых регионов, в число которых попала и Россия. На текущий момент все проблемы решены. Что касается ограничений для российских аккаунтов, то они остаются в силе — это уже внутренняя пусть и недальновидная, но всё же политика OnlyFans.