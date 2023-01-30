О каких санкциях вообще может идти речь, когда абсолютное большинство мира их не поддерживают?

Когда коллективный Запад обрушил на Россию всю свою мощь в деле введения ограничительных мер, то один важный момент там не учли: абсолютное большинство мира эти санкции не поддерживает, а отдельные государства и вовсе помогают России в их обходе. О том, что обход санкций в российской действительности приобрёл «промышленные масштабы», рапортует издание The Economist.

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Авторы статьи пишут, что хоть западные страны больше не покупают российскую нефть и не страхуют перевозящие её суда, методы обхода данных ограничительных мер всё же существуют. Например, на рынке нефти возникли новые игроки, которые всячески помогают России продавать её нефть. Делается это разными способами: одни смешивают нефть, другие выдают российскую нефть за свою, третьи же начали приобретать российскую нефть для замещения потребления внутри своих стран, а свою нефть перенаправили на рынки, ранее занятые российскими поставщиками.

В частности, как отмечает The Economist, любопытной в данной связи выглядит позиция ОАЭ, которые сами являются крупными экспортёрами нефти, но параллельно в прошлом году закупили больше российской нефти, чем за предыдущие несколько лет вместе взятых.

Дополнительно издание отмечает, что доступный к использованию Россией танкерный флот нынче составляет около 360 кораблей, что полностью покрывает все торговые потребности страны, которые ранее покрывались западными перевозчиками, ныне ушедшими с российского рынка.

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Что касается так называемого потолка цен на российскую нефть, то The Economist отмечает, что хоть сейчас Россия вынуждена продавать данный энергоресурс в третьи страны со значительными скидками, но рост потребления нефти, особенно в азиатском регионе, куда перенаправились российские поставки, неизбежно приведёт к росту цен, тем самым позволив России продолжить получать огромную прибыль от продажи чёрного золота.