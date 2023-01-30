Современная ракета-носитель среднего класса «Союз-5» (она же «Иртыш») пока только готовится к «крещению», и на сегодняшний день её первый полёт назначен на 2024 год, о чём журналистам ТАСС сообщил генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
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По словам Баранова, во втором и третьем кварталах текущего года прибудут все составные части ракеты, в том числе двигатели, системы управления и телеметрии, а до конца года будут собраны баки первой «машины».
«Союз-5»/«Иртыш» является двухступенчатой ракетой, способной выводить на опорную орбиту полезную нагрузку вплоть до 17 тонн.