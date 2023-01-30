Западные лидеры последнее время абсолютно не «фильтруют базар».

Проводимая коллективным Западом политика двойных стандартов уже переходит все рамки не просто дипломатии, но даже элементарных норм приличия. Когда глава одного ставшего в прошлом году известным на весь мир восточноевропейского государства в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявляет о намерениях обретения ядерного оружия, эти слова сопровождаются одобрительными аплодисментами. Когда же речь заходит о получении ядерного оружия Ираном, эти же самые люди заявляют, что не остановятся ни перед чем, чтобы не допустить подобного развития событий. Сегодня своими тревогами касательно политики Ирана в интервью Al Arabiya поделился государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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По словам Блинкена, США продолжают верить в то, что вопрос иранской ядерной программы лучше всего решать с помощью дипломатии, однако госсекретарь отметил, что президент США Джо Байден обозначил устремлённость к недопущению обретения Ираном ядерного оружия, и чтобы воспрепятствовать этому, Соединённые Штаты готовы использовать любой сценарий.

Далее интервьюер напрямую спросил у Блинкена, имеет ли он в виду также и военный сценарий, на что госсекретарь США ответил «Все варианты выложены на стол».

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Вместе с тем, уточняет Блинкен, США обеспокоены тем, что Тегеран осуществляет военную поддержку Москвы в её военной операции на Украине, передавая беспилотники и, «потенциально», другие системы вооружений. Почему-то факт передачи США оружия Украине на сумму в десятки миллиардов долларов господина Блинкена не беспокоит. Но мы понимаем, что это другое.