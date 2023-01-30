В настоящее время Южная Корея придерживается максимально взвешенной в условиях своего сильно ограниченного государственного суверенитета позиции по российско-украинскому конфликту. С одной стороны, Южная Корея частично присоединилась к антироссийским санкциям, а с другой, отказывается предоставлять Украине «летальную помощь». С призывом, фактически, к отказу от своей позиции к Южной Корее сегодня в Сеуле обратился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Столтенберг отметил, что ему известна позиция Южной Кореи относительно неучастия в чужих конфликтах, однако, по словам генсека Североатлантического альянса, которые в данном контексте звучат как тонкий намёк на толстые обстоятельства, некоторые страны — Германия, Швеция и Норвегия — уже пересмотрели свою позицию касательно поставок вооружений.
По словам Столтенберга, украинские вооружённые силы отчаянно нуждаются в боеприпасах, которыми Южная Корея при желании может поделиться.
Стоит отметить, что различные издания уже не первый месяц рапортуют об истощении в странах НАТО запасов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для предоставленных Западом Украине гаубиц. Вышеизложенный комментарий Столтенберга уже напрямую подтверждает эти журналистские расследования.