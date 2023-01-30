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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО призвал Южную Корею нарастить военную поддержку Украины
А что, совместных усилий стран НАТО уже не хватает?
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В настоящее время Южная Корея придерживается максимально взвешенной в условиях своего сильно ограниченного государственного суверенитета позиции по российско-украинскому конфликту. С одной стороны, Южная Корея частично присоединилась к антироссийским санкциям, а с другой, отказывается предоставлять Украине «летальную помощь». С призывом, фактически, к отказу от своей позиции к Южной Корее сегодня в Сеуле обратился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Столтенберг отметил, что ему известна позиция Южной Кореи относительно неучастия в чужих конфликтах, однако, по словам генсека Североатлантического альянса, которые в данном контексте звучат как тонкий намёк на толстые обстоятельства, некоторые страны — Германия, Швеция и Норвегия — уже пересмотрели свою позицию касательно поставок вооружений.

По словам Столтенберга, украинские вооружённые силы отчаянно нуждаются в боеприпасах, которыми Южная Корея при желании может поделиться.

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Стоит отметить, что различные издания уже не первый месяц рапортуют об истощении в странах НАТО запасов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для предоставленных Западом Украине гаубиц. Вышеизложенный комментарий Столтенберга уже напрямую подтверждает эти журналистские расследования.

#украина #политика #нато #южная корея #республика корея
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Amd88
18:29
А что ты не говоришь то что он на наших 4080 , дико пищят дросселя?
GeForce RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX – стоит ли переплата в 35 000р компромисса со своим кошельком
VRoman
18:28
В 7000й линейке пока что нет конкуренотов для 12100, 12400, 13100, 13400 по соотношению цена/производительность всей платформы целиком. С чипсетом А620 хочется ещё увидеть Ryzen 5 7500.
Бюджетный чипсет AMD A620 будет эволюционировать с целью снижения себестоимости
Amd88
18:26
Ну я наверное какой-то средничок. Владею 4080, и 6800 XT Первая стоит 100к , вторая 35 к Разницу особо не заметил, да вернее вообще не заметил.
GeForce RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX – стоит ли переплата в 35 000р компромисса со своим кошельком
Эовейн Триада
18:26
4080 и 4090 влезают почти в любые офисные корпуса, типо Инвина от Пня4. Вот в узкие из 90ых или мелкие микто АТХ да, тут надо брать скажем только MSI Ventus 4080. Но... 7900ХТХ потребляет очень много...
GeForce RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX – стоит ли переплата в 35 000р компромисса со своим кошельком
Pustotnik
18:25
Какая разница с кем? Если сам Зеленский заявляет ХХ и ХХХ день войны... 8 х 360 = ХХХХ Т.е. ты типа лучше их знаешь, кто с кем воюют? Они назвали это АТО...
На Западе считают, что в конфликте на Украине время на стороне России - Wall Street Journal
Tzeentch
18:24
Переплата то может того и стоит, только 4090 как и 4080 не лезет в большинство нормальных корпусов. Стало быть и вопроса выбора у большинства людей нет, 7900 безальтернативна. Это и наличие по магазин...
GeForce RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX – стоит ли переплата в 35 000р компромисса со своим кошельком
Pustotnik
18:23
А ДНР/ЛНР за что воюют? Не за Родину? Мозг иногда включайте... или это другое?
На Западе считают, что в конфликте на Украине время на стороне России - Wall Street Journal
ffe
18:21
>>культового автомата АК-12 --- И каким боком это поделие культовое? Хотя... Был когда-то такой автомобиль "Колхида". Легенда грузинского автопрома. Тоже культовый.
В 2023 году в России стартует производство модернизированного культового автомата АК-12
Hacknir
18:19
т72 это танк какого года?) с начинкой оттуда же. видимо как у т34 в свое время, голая железная коробка и стул с рычагами.
10 млн руб за каждый подбитый танк Abrams получат бойцы СВО
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