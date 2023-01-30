Более реалистичный сценарий никто не назовёт, чтобы никого не обидеть.

Руководство Украины свято верит в то, что если страну с ещё работавшей экономикой не приняли в Европейский Союз в прошлые годы, то после тотального уничтожения этой самой экономики как в самой Украине, так и, что самое главное, непосредственно в ЕС, желания принять данное восточноевропейское государство в сей конфедеративный союз почему-то должно стать гораздо больше. В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об амбициозных планах по вступлению в ЕС в течение двух лет. На этот счёт, как передаёт издание Politico, европейские политики настроены, мягко говоря, скептически.

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Как сообщает Politico со ссылкой на источники в политических кругах ЕС, стремление Украины по вступлению в ЕС поддерживают разве что Польша и страны Прибалтики. Проще говоря, государства, которые и сами находятся в ЕС на птичьих правах. Представители же так называемой старой Европы, являющиеся костяком Европейского союза, воспринимают вышеизложенную идею с большой осторожностью: Украина не только станет тяжёлым бременем для ЕС, но в перспективе может пошатнуть позиции европейских сельскохозяйственных производителей. Последний аргумент, естественно, актуален только в том случае, если наиболее пригодные для сельского хозяйства территории в течение ближайших лет каким-то чудом останутся украинскими, а саму Украину примут в ЕС без каких бы то ни было кабальных условий с квотами на экспорт продукции.

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В настоящий момент Украине присвоен статус кандидата на вступление в ЕС, а 3 февраля пройдёт саммит ЕС—Украина, на котором предметно обсудят вопрос вступления страны в данный экономико-политический союз.