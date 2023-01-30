Правительство Российской Федерации сообщило о расширении программы льготной ипотеки для IT-специалистов. Теперь она будет доступна работникам в возрасте 18 до 50 лет всех аккредитованных компаний по прежней ставке — 5 % годовых.
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Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал на профильном совещании со своими заместителями следующее: «Смягчаются и требования по заработной плате, при этом станет учитываться не только доход с основного места работы, но и по совместительству».
Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщает, что в 2022-2024 годах более 50 тысяч IT-специалистов смогут получить льготную ипотеку на сумму около 240 миллиардов рублей.
Также вице-премьер раскрыл обновлённые правила получения льготной ипотеки:
- её могут получить сотрудники всех аккредитованных IT-компаний; смягчаются требования к зарплате: для Москвы остается минимальный уровень в 150 тыс. руб. (до вычета НДФЛ), в городах-миллионниках — 120 тыс. руб., в остальных регионах — от 70 тыс. руб.;
- ежемесячный доход будет определяться исходя из места работы, указанного в трудовом договоре (может быть как головной офис компании, так и региональный филиал);
- работать в аккредитованной IT-компании после оформления кредита нужно минимум пять лет;
- если сотрудник уволится, льготная ставка сохранится в течение шести месяцев (вместо трех, как было раньше).
Напомним, в июле 2022 года правительство Российской Федерации по предложению Минцифры смягчило условия льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. Тогда зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил распространить программу льготной ипотеки на IT-специалистов, которых релоцировали из РФ зарубежные работодатели и которые затем попали под сокращение.