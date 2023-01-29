Но это еще не конец, как мы понимаем.

Издание Deadline сообщает, что сборы фильма «Аватар: Путь воды» по всему миру к 28 января превысили 2,074 миллиарда долларов США, опередив по показателям киноленту «Звёздные войны: Пробуждение Силы» 2015 года. Примечательно, что пока отрыв зафиксирован буквально в считанных миллионах, но у нового фильма Джеймса Кэмерона ещё не закончилась история с прокатом.

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Второй «Аватар» ещё может обойти по сборам обойти «Титаник» (у него 2,187 миллиарда сборов) 1997 года от всё того же Джеймса Кэмерона и войти в тройку самых кассовых кинокартин в истории. А вот получится ли у нового фильма побить рекорд четвёртых «Мстителей» ($2,79 миллиарда) — большой вопрос.

К слову о «Титанике»: реставрированную 4K-версию фильма планируют выпустить в повторный прокат ко Дню святого Валентина, поэтому не стоит удивляться, если в какой-то момент сиквелу «Аватара» придётся в очередной раз сменить свою позицию в «топе» сильнейших.

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«Аватар: Путь воды» собрал более 608 миллионов долларов только в Северной Америке (лучший показатель по сборам среди всех стран), следом идёт Китай (235,4 миллиона) и Франция (133,2 миллиона). Прокат фильма стартовал в США ещё 16 декабря прошлого года.