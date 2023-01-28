В следующий пакет «военной помощи» надо включить губозакатывательные машинки.

Попытки военного руководства Украины собрать посреди боевых действий новую армию — естественно, за счёт финансирования и поставок с Запада — с каждым днём набирают всё более и более невероятные масштабы. В частности, после согласия западных стран на поставку желанных танков натовского образца разговоры зашли уже даже о передаче натовских истребителей. Поначалу речь шла о том, что воздушным силам Украины требуются 24 истребителя, но чуть позже спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что на самом деле стране необходимы «по меньшей мере пять бригад, в каждой из которых по три эскадрильи».

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На этом снимке ~50 истребителей. Украина хочет в 3,5 раза больше.

Таким образом, как поясняют средства массовой информации, в общей сложности Украине требуется около 180 самолётов.

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Почему это должно решить конфликт в пользу Украины, которая на момент начала специальной военной операции имела пусть и не очень большие, но вполне рабочие военно-воздушные силы, впоследствии практически полностью их растеряв, вопрос риторический. Важно помнить, что Украина в прошлом году уже получила в своё распоряжение значительное количество истребителей советского образца от бывших стран-членов Организации Варшавского Договора; очевидно, уже и эти запасы на исходе, раз зашли разговоры о необходимости передачи самолётов натовского образца.