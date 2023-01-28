Новинки уже появятся весной у дилеров.

Компания BMW подготовила несколько важных обновлений для своих отдельных автомобилей, а также анонсировала появление новой информационно-развлекательной системы. Последняя должна появиться на BMW X1 для рынка Великобритании.

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Итак, обновки получат BMW 4 серии и M4, а также автомобили 7 серии, кроссоверы X7 и iX. Если мы говорим про «четвёрки», то туда входят купе, кабриолет и лифтбек, есть также более мощные BMW M4. Все перечисленные в предыдущем предложении модели будут в 2023 году выходить с новым интерьером: на передней панели появится большой горизонтально расположенный изогнутый дисплей, который под одним стеклом объединяет в себе виртуальный щиток приборов вместе с тачскрином мультимедийной системы.

Про обновлённую «приборку» стоит рассказать поподробнее. Диагональ виртуальной панели составляет 12,3 дюйма, а сенсорного информационно-развлекательного дисплея — 14,9 дюйма. BMW, уподобившись Mercedes и китайским маркам, решила не городить отдельный блок для климат-контроля. То есть, управлять температурой салона можно будет исключительно с помощью мультимедиа-панели. Раньше нечто подобное случалось уже с другими моделями баварской марки: BMW i4 и седаном/универсалом 3 серии.

Обновлённые салоны «четвёрок», «семёрок», кроссоверов X7 и iX обзавелись селектором и подрулевыми лепестками автоматической коробки передач — они появились даже в базовых версиях. Ставший уже классикой джойстик продолжит своё безбедное существование только в более мощных купе и кабриолетах BMW M4.

Самая актуальная BMW 7 series тоже получила важные обновления по части не только интерьера, но и внешнего убранства. Будущие владельцы смогут озадачить себя вопросами дополнительной индивидуализации, подбирая новые материалы для салона и новые варианты окраса кузова (доступен «двухцвет»).

Электрическая BMW iX получила систему «прогнозирования нагрева аккумуляторной батареи»: теперь владельцы смогут вручную запустить предварительный прогрев для оптимальной зарядки с помощью быстрых зарядных устройств постоянного тока. Обновлённый кроссовер должен заряжаться через новый зарядный кабель mode 3, который, как утверждает производитель, повышает эффективность и скорость зарядки.

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Наконец, BMW анонсировала появление новой мультимедийной системы с новой оболочки OS9. Новая ОС порадует расширенным перечнем доступных функций и улучшенным сенсорным управлением. Она должна дебютировать на кроссоверах BMW X1, которые появятся у дилеров во втором квартале текущего года.