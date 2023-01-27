Телекомпания Fox объявила о том, что мультсериалы «Симпсоны», «Гриффины» и «Закусочная боба» были продлены ещё на два сезона, ещё до завершения предыдущих. Так, президент компании Майкл Торн поблагодарил всех причастных людей и дал понять, что сериалы будут выходить ещё минимум до 2025 года.
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Также Майкл Торн рассказал, что перечисленные сериалы входят в десятку самых успешных комедий текущего сезона. Так, «Закусочная Боба» заняла в этом списке второе место, «Симпсоны» удерживаются на четвёртом, а «Гриффины» — на пятом. Более того, «Гриффинам» удаётся удерживать титул самого популярного шоу из тех, что выходили на Fox.
Напомним, «Симпсоны» выходят на Fox с 1989 года, на данный момент вышло 740 эпизодов — это самый продолжительный сериал, выходящий на американском телевидении. Что касается «Гриффинов», то оно стартовали в 1999 году, пережили одну полноценную отмену в 2002-м и полноценно возродились годом позднее.