Северная Корея занимает пророссийскую позицию касательно того, что, как считают в Пхеньяне, является уже неприкрытой конфронтацией Запада с Россией, а чтобы ни у кого не оставалось сомнений в политических взглядах в КНДР, сегодня замдиректора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон опубликовала развёрнутый комментарий на тему конфликта на Украине.
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По словам Ким Ё Чжон, которая, к тому же, является сестрой руководителя КНДР Ким Чен Ына, США подвергли весь европейский континент смертельной угрозе войны и продолжают пересекать красные линии. Американское руководство, по мнению Ким Ё Чжон, своими поставками вооружений Украине внесло «особый вклад» в дестабилизацию мировой ситуации, а недавнее заявление о передаче американских основных боевых танков лишь упрочило конфронтационную позицию США в отношении России.
«Мир был бы светлее, безопаснее и спокойнее, если бы не США», — заявила Ким Ё Чжон, добавив, что выражает серьёзную обеспокоенность эскалацией военной ситуации со стороны США, и осуждает эти действия.
По словам Ким Ё Чжон, украинское поле боя — это совсем не пустыни Ближнего Востока, где американские танки неистовствовали двадцать лет назад, и она не сомневается, что любая военная техника США и Запада, которой они так хвастаются, будет «сожжена дотла героической российской армией и народом».
Своё обращение Ким Ё Чжон завершила словами поддержки России, заявив, что КНДР «всегда будет стоять в одном окопе с российскими военнослужащими и народом».