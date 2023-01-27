Процесс начнётся в этом году. Лучше поздно, чем никогда.

На протяжении постсоветского периода российское авиастроение, особенно его гражданская часть, пребывало в состоянии, близком к клинической смерти. Понять ситуацию вполне можно: в российском руководстве свято верили в то, что на Западе друзья и партнёры, с которыми можно торговать и не знать бед. После того, как в 2014 году друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, а против России были введены первые масштабные санкции, в правительстве начали активно говорить о необходимости возрождения авиационной отрасли.

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Процесс идёт, авиационные заводы загружены работой, но имеющихся производственных мощностей откровенно недостаточно. В связи с этим мощности будут расширять: в частности, в Москве будет построен «крупнейший комплекс» по производству компонентов авиадвигателей самолётного и вертолётного назначения, о чём сообщила госкорпорация «Ростех».

По плану, строительство промышленного комплекса начнётся уже в этом году, а объём инвестиций составит порядка 35 миллиардов рублей. В качестве базовой площадки выбрана территория комплекса «Салют» на проспекте Будённого в Восточном административном округе столицы. По завершению строительства на предприятии будут трудиться свыше тринадцати тысяч человек.

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Важно помнить, что двигатель — это самая важная часть любого летательного аппарата, и без российских двигателей самолёты и вертолёты в принципе нельзя считать отечественными