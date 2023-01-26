На сегодняшний день отношения России и США находятся на критически низком и уже откровенно опасном уровне, какого не было даже в самые ожесточённые годы Холодной войны. Государства не ведут диалог, а США продолжают в колоссальных масштабах поддерживать сторону, против которой Россия ведёт специальную военную операцию, тем самым увеличивая количество жертв с обеих сторон конфликта и отодвигая его завершение на неопределённый срок. Кроме того, Штаты вместе со своими «союзниками» по НАТО и G7 обложили Россию санкциями, которые сами по себе являются актами агрессии, и оказывают давление на те страны, которые к этим ограничительным мерам не присоединились.
реклама
В связи с этим любопытным выглядит сегодняшнее заявление замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд о том, что она приветствовала бы смягчение антироссийских санкций в обмен на начало «серьёзного» переговорного процесса с выводом российских войск из Украины.
Поскольку США признают Украину в границах конца 1991 года, нетрудно догадаться, откуда и куда Россия, по мнению США, должна вывести свои войска, чтобы в Граде на холме только «попривестствовали» снятие части санкций. Так уж вышло, что по российскому законодательству значительная часть Украины теперь является частью России, конституция которой запрещает не просто отчуждение своих территорий, но даже призывы к таким действиям. Вот и получается, что госпожа Нуланд выдвигает изначально невыполнимые условия, сотрясая тем самым воздух в рамках пресс-конференции с журналистами.
Бытует мнение, что снятие с России всех до единой санкций с обязательством не накладывать их в будущем должно стать не «наградой» за определённые действия, а условием для начала диалога в принципе. В противном случае говорить особо не о чем.