Значит, надо готовиться к обратному.

Когда в конце февраля прошлого года на территории Украины началась российская специальная операция, одной из главных тем обсуждения на тот момент было создание над Украиной так называемой бесполётной зоны — воздушного пространства, в котором запрещается появление воздушных сил государства, против которого эта бесполётная зона направлена. Технически бесполётная зона означает, что участвующие в её обеспечении вооружённые силы обязаны будут сбивать посторонние цели, в данном случае — российские военные самолёты и вертолёты.

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По понятным причинам, среди которых опасность начала третьей мировой войны, а также объективная невозможность обеспечить бесполётную зону против государства с мощнейшей системой ПВО, про данные разговоры на Западе быстро забыли и с тех пор не вспоминали. Сегодня, впрочем, её решил затронуть канцлер ФРГ Шольц, который продолжает сопротивляться наращиванию вовлечения своей страны в российско-украинский конфликт. По словам Шольца, вопрос о бесполётной зоне над Украиной, а также отправка в страну военного контингента НАТО — неактуальны ни в прошлом, ни сейчас, ни в будущем. В данном вопросе позиция НАТО, добавил Шольц, остаётся неизменной: прямого участия альянса в войне не будет.

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Справедливости ради, Шольц прав в одном: коллективный Запад во главе с США и Британией затевал этот конфликт явно не для того, чтобы напрямую в нём участвовать. Хотя многие эксперты считают, что уровень поддержки Украины со стороны НАТО столь высок и всеобъемлющ, что от реального участия альянса в боевых действиях его отделяет разве что юридическая сторона данного вопроса.