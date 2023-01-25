Одержимые «оболочкой» текущего вооружённого конфликта представители украинских властей на протяжении всей специальной военной операции позволяют себе заявления, зачастую переходящие в разряд экстремистских. Из высоких киевских кабинетов летят заявления о необходимости ударов по общепризнанной территории России, включая крупные города, такие, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие. В частности, вчера о том, что эскалация боевых действий в перспективе достигнет «ленивых и изнеженных» крупных российских городов, заявил советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
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По словам Подоляка, у Украины пока нет на вооружении систем, способных достать до крупных и далёких от фронта городов, однако он не сомневается в том, что эскалация неизбежна, и она станет «внутренней проблемой РФ».
Вероятно, представитель киевских властей намекает на организацию террористических актов, которые на протяжении специальной военной операции уже неоднократно осуществлялись как в новых регионах России, так и на территории Республики Крым.
Пойдут ли в Киеве дальше — вопрос риторический, а сегодня соответствующий комментарий Подоляка решил прокомментировать пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, заявления представителей киевских властей подтверждают правильность принятых Россией в начале прошлого года решений. И здесь, надо отметить, господин Песков прав: чем больше украинские политические деятели позволяют себе подобных заявлений, тем выше становится уровень если не поддержки, то хотя бы понимания необходимости проведения СВО.