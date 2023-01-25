Чем больше из Киева таких заявлений, тем больше понимания необходимости того, что происходит.

Одержимые «оболочкой» текущего вооружённого конфликта представители украинских властей на протяжении всей специальной военной операции позволяют себе заявления, зачастую переходящие в разряд экстремистских. Из высоких киевских кабинетов летят заявления о необходимости ударов по общепризнанной территории России, включая крупные города, такие, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие. В частности, вчера о том, что эскалация боевых действий в перспективе достигнет «ленивых и изнеженных» крупных российских городов, заявил советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, у Украины пока нет на вооружении систем, способных достать до крупных и далёких от фронта городов, однако он не сомневается в том, что эскалация неизбежна, и она станет «внутренней проблемой РФ».

Вероятно, представитель киевских властей намекает на организацию террористических актов, которые на протяжении специальной военной операции уже неоднократно осуществлялись как в новых регионах России, так и на территории Республики Крым.

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Пойдут ли в Киеве дальше — вопрос риторический, а сегодня соответствующий комментарий Подоляка решил прокомментировать пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, заявления представителей киевских властей подтверждают правильность принятых Россией в начале прошлого года решений. И здесь, надо отметить, господин Песков прав: чем больше украинские политические деятели позволяют себе подобных заявлений, тем выше становится уровень если не поддержки, то хотя бы понимания необходимости проведения СВО.