Нынешний глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в рамках 47-х академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королёва, проходящих в МГТУ им. Н.Э. Баумана с 24 по 27 января, заявил о необходимости наращивать отечественную спутниковую группировку и назвал сроки развёртывания отечественной орбитальной станции.
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Издание «Известия» сообщает, ссылаясь на заявления Юрия Борисова, что российская орбитальная группировка должна вырасти к 2030 году до 1 тысячи спутников. Таким образом, для этого нужно выпускать 200-250 спутников в год. Ещё совсем недавно Юрий Борисов говорил о необходимости налаживания выпуска по спутнику ежедневно.
«Мы должны расширить нашу орбитальную группировку до тысячи аппаратов. Для этого надо производить 200–250 аппаратов в год», — заявил Юрий Борисов в ходе «Королёвских чтений». Он также подтвердил, что пока Россия выпускает «значительно меньше» спутников, поэтому изменение масштаба производства станет настоящим вызовом для космической индустрии страны.
Что касается новой станции, то, по мнению главы «Роскосмоса», развернуть её получится к 2027 году. Ведомство собирается предложить дружественным странам создание международных многоспутниковых группировок — это личная инициатива главы «Роскосмоса».