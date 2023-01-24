Для этого нужно производить 200-250 аппаратов в год.

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Нынешний глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в рамках 47-х академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королёва, проходящих в МГТУ им. Н.Э. Баумана с 24 по 27 января, заявил о необходимости наращивать отечественную спутниковую группировку и назвал сроки развёртывания отечественной орбитальной станции.

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Издание «Известия» сообщает, ссылаясь на заявления Юрия Борисова, что российская орбитальная группировка должна вырасти к 2030 году до 1 тысячи спутников. Таким образом, для этого нужно выпускать 200-250 спутников в год. Ещё совсем недавно Юрий Борисов говорил о необходимости налаживания выпуска по спутнику ежедневно.

«Мы должны расширить нашу орбитальную группировку до тысячи аппаратов. Для этого надо производить 200–250 аппаратов в год», — заявил Юрий Борисов в ходе «Королёвских чтений». Он также подтвердил, что пока Россия выпускает «значительно меньше» спутников, поэтому изменение масштаба производства станет настоящим вызовом для космической индустрии страны.

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Что касается новой станции, то, по мнению главы «Роскосмоса», развернуть её получится к 2027 году. Ведомство собирается предложить дружественным странам создание международных многоспутниковых группировок — это личная инициатива главы «Роскосмоса».