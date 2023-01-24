Более чем вдвое выше, чем их реальная стоимость.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Портативные игровые компьютеры/приставки Steam Deck, которые стали очень популярными на Западе, сегодня добрались до магазинов «М.Видео», о чём розничная сеть сегодня сообщила на своей официальной странице в VK. Как и положено, в продажу поступили три версии Steam Deck, отличающихся объёмом набортной памяти.

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Всё бы ничего, но цены таких устройств вызывают как минимум недоумение. Три версии игровой платформы оценили следующим образом:

Steam Deck с 64 Гбайтами памяти — 59 999 рублей;

Steam Deck с 256 Гбайтами памяти — 79 999 рублей;

Steam Deck с 512 Гбайтами памяти — 89 999 рублей.

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Тем временем, цены на эти версии в официальном магазине Valve составляют $399 (~27 000 рублей), $529 (~36 000 рублей) и $649 (~44 000 рублей) соответственно. Внятных объяснений такому ценообразованию, не считая параллельный импорт, традиционно нет.